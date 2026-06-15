Інтерфакс-Україна
Події
03:30 15.06.2026

Намісник Києво-Печерської лаври: вдалося зберегти стародавні ікони та інші святині

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Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Авраамій закликав міжнародну спільноту, представників релігійних організацій, культурних інституцій звернути увагу на необхідність захисту духовної та культурної спадщини України в умовах триваючої війни.

"У ніч на сьогодні столиця України зазнала однієї з наймасштабніших атак за останній час. Внаслідок масованого повітряного удару постраждали житлові квартали, об'єкти цивільної інфраструктури, а також територія Києво-Печерської даври – унікальної духовної, історичної та культурної святині України, яка протягом багатьох століть залишається одним із головних центрів православного життя та невід'ємною частиною світової культурної спадщини", – написав Авраамій в мережі Facebook.

За його словами, було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, які становлять не лише церковну, але й національну та загальнолюдську цінність.

"Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині. На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події", – додав він.

Намісник наголосив, що кожне пошкодження, завдане такому місцю, є болісною втратою не лише для віруючих, але й для всіх людей, які усвідомлюють значення духовної, культурної та історичної спадщини для майбутніх поколінь.

"Закликаємо міжнародну спільноту, представників релігійних організацій, культурних інституцій та всіх людей доброї волі звернути увагу на необхідність захисту духовної та культурної спадщини України в умовах триваючої війни. Збереження таких святинь є спільною відповідальністю перед історією, сучасністю та майбутніми поколіннями", – написав він.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C1QXnV9N2/?mibextid=wwXIfr

Теги: #київ #наслідки #лавра #атака

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