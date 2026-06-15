Пятеро рятувальників загинули, ще не менш 5 постраждали внаслідок повторного російського удару по Харкову – Клименко

У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС, ще щонайменше 5 – поранені, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Мої співчуття сім'ям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя", – написав Клименко у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що масована російська атака триває.

"Під головним ударом – Київ. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. До ліквідації наслідків задіяні необхідні служби", – написав Клименко.

Джерело: https://t.me/Klymenko_MVS/2459