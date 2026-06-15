Кількість постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки на Київ зросла до шести – Кличко

Вже шестеро постраждалих зафіксовано у Києві внаслідок нічної масованої атаки ворога, повідомив столичний голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі станом на 02:53 понеділка.

"Шестеро постраждалих в столиці. П'ятьох із них медики госпіталізували. Дві жінки перебувають у важкому стані. Медики надають усім пораненим необхідну допомогу".- написав Кличко в Телеграмі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6891