Інтерфакс-Україна
Події
02:59 15.06.2026

Кількість постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки на Київ зросла до шести – Кличко

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Вже шестеро постраждалих зафіксовано у Києві внаслідок нічної масованої атаки ворога, повідомив столичний голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі станом на 02:53 понеділка.

"Шестеро постраждалих в столиці. П'ятьох із них медики госпіталізували. Дві жінки перебувають у важкому стані. Медики надають усім пораненим необхідну допомогу".- написав Кличко в Телеграмі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6891

Теги: #київ #постраждалі #атака

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