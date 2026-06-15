Бережна закликала світову спільноту посилити тиск на РФ після атаки на Києво-Печерську лавру

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що атака на Києво-Печерську лавру – це один з найважчих злочинів проти світової культурної спадщини.

"Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври. Об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найвизначніших духовних і культурних пам'яток України та світу. Росіяни пошкодили Успенський собор. Наразі відповідні служби здійснюють заходи з локалізації наслідків у межах безпекових протоколів. Після зможемо оцінити масштаб пошкоджень", – написала Бережна в мережі Facebook.

Вона нагадала, що що Києво-Печерська лавра входить до списку під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року (Enhanced Protection).

"Її атака – один з найважчих злочинів проти світової культурної спадщини. Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину!", – написала віцепрем'єрка.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EQhkzSuAB/?mibextid=wwXIfr