Прямі влучання в житлові будинки в Києві – КМВА

Зафіксовано пряме влучання в житлову багатоповерхівку в Оболонському і 5 влучань по цивільних об'єктах в Подільському районі внаслідок масованої гібридної атаки на Київ, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі станом на 02:38 понеділка.

"В Оболонському районі пряме влучання в житловий 9-типоверховий будинок. Це чергове саме пряме влучання в житлові будинки. Це їх СВІДОМЕ рішення".- написав Ткаченко в Телеграмі.

"В Шевченківському районі 5 влучань по цивільній інфраструктурі за неповних 30 хвилин. У тому числі в 25-типоверховий житловий будинок. Горить ринок, продуктовий магазин", – повідомив начальник КМВА

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2484

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