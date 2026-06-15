Інтерфакс-Україна
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02:31 15.06.2026

Предстоятель ПЦУ назвав очільника РФ "кремлівським антихристом" через пожежу в Успенському соборі та закликав молитися за порятунок святині

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Предстоятель ПЦУ назвав очільника РФ "кремлівським антихристом" через пожежу в Успенському соборі та закликав молитися за порятунок святині
Фото: Євстратій Зоря

Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав російський обстріл Києва в ніч на понеділок, внаслідок якого почалася пожежа на території Києво-Печерської лаври, злочином проти людяності та християнства, та закликав до молитви за порятунок Успенського собору, на даху якого почалася пожежа.

"Внаслідок російського обстрілу, який відбувається зараз, вночі 15 червня, горить дах одного з найбільш святих місць християнського світу – Успенського собору Печерської лаври у Києві. Просимо про молитву за врятування святині від знищення", – написав Епіфаній в Х.

"Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився? Пресвятая Богодице, зупини ірода!", – додав він.

Як повідомлялося, пожежа виникла на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври внаслідок обстрілів російських окупантів в ніч на понеділок.

Також повідомлялося про пожежі в житлових будинках в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів. Відомо принаймні про трьох постраждалих, були виклики медиків у Подільський та Печерський райони.

Джерело: https://x.com/Epifaniy/status/2066297659296522622

Теги: #лавра #обстріл #пожежа

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