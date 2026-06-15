Інтерфакс-Україна
Події
02:04 15.06.2026

Двоє постраждалих у Харкові внаслідок чергових ударів

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(оновлено, додано інформацію щодо стану постраждалих)

Харків. 15 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – ЗС РФ знов завдають ударів по Харкову, у Холодногірському районі внаслідок ракетних ударів є постраждалі, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Двоє людей постраждали в Холодногірському районі", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

"За уточненою інформацією, в Холодногірському районі вибухових травм зазнали 40-річний та 30-річний чоловіки. У важкому стані постраждалі наразі госпіталізовані", – додав Синєгубов трохи пізніше.

За його словами, також зафіксовано удар БпЛА по Шевченківському району.

Як повідомлялося, у суботу ввечері російські безпілотники атакували Холодногірський та Київський райони міста. Постраждали 6 осіб, у тому числі одномісячне немовля.

Джерело: https://t.me/synegubov/22863

https://t.me/synegubov/22864

https://t.me/synegubov/22865

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Теги: #харків #постраждалі #ракети #атака

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