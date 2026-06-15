02:01 15.06.2026
Двоє постраждалих у Харкові внаслідок чергових ударів
ЗС РФ знов завдають ударів по Харкову, у Холодногірському районі внаслідок ракетних ударів є постраждалі, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Двоє людей постраждали в Холодногірському районі", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.
За його словами, також зафіксовано удар БпЛА по Шевченківському району.
Як повідомлялося, у суботу ввечері російські безпілотники атакували Холодногірський та Київський райони міста. Постраждали 6 осіб, у тому числі одномісячне немовля.
Джерело: https://t.me/synegubov/2283
https://t.me/synegubov/2284
https://t.me/synegubov/22865