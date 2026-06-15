Інтерфакс-Україна
Події
01:59 15.06.2026

Успенський собор Києво-Печерської лаври горить внаслідок російської атаки

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Пожежа Успенського собору внаслідок обстрілу в ніч на 15 червня 2026 року
Пожежа Успенського собору внаслідок обстрілу в ніч на 15 червня 2026 року | Фото: Марина Згарда

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу, яка виникла на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври внаслідок обстрілів російських окупантів в ніч на понеділок.

"Загоряння на території Києво-Печерської Лаври. Пожежа на даху Успенського собору", – написав Кличко в Телеграм.

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив, що займання споруд на території Києво-Печерської лаври, за попередніми даними, сталося внаслідок прямого влучання.

"Наразі з'ясовуємо ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Здійснюються заходи щодо локалізації в межах безпекових протоколів. Маємо справу з таким ми російським агресором...", – написав він у Телеграм.

Пожежа Успенського собору внаслідок обстрілу в ніч на 15 червня 2026 року

Раніше повідомлялося про пожежі в будинках в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів. Відомо принаймні про одного постраждалого, були виклики медиків у Подільський та Печерський райони.

Джерела:

https://t.me/vitaliy_klitschko/6887

https://t.me/tkachenkotymur/2475

Теги: #київ #пожежа #обстріл

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