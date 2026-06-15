Кличко: знеструмлені 140 тис абонентів в Києві внаслідок ворожої атаки

Обстріли російських окупантів в ніч на понеділок призвели до знеструмлення 140 тис абонентів в північній частині української столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла. Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі", – написав Кличко в Телеграм в ніч на понеділок.

Раніше повідомлялося про пожежі в будинках в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Відомо принаймні про одного постраждалого, були виклики медиків у Подільський та Печерський райони.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6886