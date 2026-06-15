Інтерфакс-Україна
Події
01:53 15.06.2026

Кличко: знеструмлені 140 тис абонентів в Києві внаслідок ворожої атаки

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Обстріли російських окупантів в ніч на понеділок призвели до знеструмлення 140 тис абонентів в північній частині української столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла. Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі", – написав Кличко в Телеграм в ніч на понеділок.

Раніше повідомлялося про пожежі в будинках в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Відомо принаймні про одного постраждалого, були виклики медиків у Подільський та Печерський райони.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6886

Теги: #київ #обстріл #енергопостачання

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