Атаки на Київ зафіксовані на 7 локаціях, відомо про 1 постраждалого – КМВА

Одна людина постраждала внаслідок ударів російських окупантів по Києву в ніч на понеділок, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Наразі фіксуємо наслідки атаки щонайменше на 7 локаціях. На жаль, росіяни продовжують тактику терору житлової забудови. Наразі підтверджено 1 постраждалого, це оперативна інформація", – написав Ткаченко в Телеграм.

За його словами, загроза ударів балістичними ракетами триває, також є ймовірність застосування ворогом крилатих ракет та БпЛА протягом ночі. Начальник КМВА закликав киян перебувати в укриттях.

Раніше Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежі в будинках в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Також міський голова повідомив про виклики медиків у Подільський та Печерський райони.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2473