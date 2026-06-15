Інтерфакс-Україна
Події
01:40 15.06.2026

Пожежі у двох районах Києва внаслідок атаки російських БпЛА – Кличко

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Пожежі фіксують у двох районах Києва внаслідок нічної атаки російських БпЛА, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі.

"В Оболонському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, палають автівки. У Подільському районі пожежа в приватному будинку внаслідок влучання уламків БпЛА. 

Також у Подільському районі загоряння в триповерховому житловому будинку.

В Оболонському районі загоряння складських приміщень в п'ятиповерховій будівлі", – описав Кличко наслідки атаки у кількох постах в Телеграмі.

Також мер повідомив про виклики медиків у Подільський та Печерський райони.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6877

https://t.me/vitaliy_klitschko/6879

https://t.me/vitaliy_klitschko/6880

https://t.me/vitaliy_klitschko/6881

https://t.me/vitaliy_klitschko/6883

Теги: #київ #наслідки #атака #бпла

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