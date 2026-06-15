Пожежі у двох районах Києва внаслідок атаки російських БпЛА – Кличко

Пожежі фіксують у двох районах Києва внаслідок нічної атаки російських БпЛА, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі.

"В Оболонському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, палають автівки. У Подільському районі пожежа в приватному будинку внаслідок влучання уламків БпЛА.

Також у Подільському районі загоряння в триповерховому житловому будинку.

В Оболонському районі загоряння складських приміщень в п'ятиповерховій будівлі", – описав Кличко наслідки атаки у кількох постах в Телеграмі.

Також мер повідомив про виклики медиків у Подільський та Печерський райони.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/6877

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