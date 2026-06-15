Інтерфакс-Україна
Події
01:37 15.06.2026

Очільник КМВА повідомляє про пожежі в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів

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Пожежі сталися у будинках в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів з боку російських окупантів в ніч на понеділок, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"У Подільському районі горить приватний будинок… За іншою адресою у Подільському районі сталося займання в триповерховому будинку. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав Ткаченко в Телеграм.

"Горить багатоповерхівка в Оболонському районі… В Оболонському районі за іншою адресою пожежа у нежитловій будівлі", – додав він.

Також, за словами очільника КМВА, в Оболонському районі внаслідок атаки сталося займання автомобілів.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur

Теги: #київ #обстріл #пожежі

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