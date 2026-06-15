Очільник КМВА повідомляє про пожежі в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів

Пожежі сталися у будинках в Оболонському та Подільському районах Києва внаслідок обстрілів з боку російських окупантів в ніч на понеділок, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"У Подільському районі горить приватний будинок… За іншою адресою у Подільському районі сталося займання в триповерховому будинку. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав Ткаченко в Телеграм.

"Горить багатоповерхівка в Оболонському районі… В Оболонському районі за іншою адресою пожежа у нежитловій будівлі", – додав він.

Також, за словами очільника КМВА, в Оболонському районі внаслідок атаки сталося займання автомобілів.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur