Інтерфакс-Україна
Події
00:55 15.06.2026

Трамп заявив про укладення угоди з Іраном

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Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду з Іраном укладено. Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

"Угоду з Ісламською республікою Іран укладено. Вітаю всіх! Цим я повністю санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно з цим, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Хай тече нафта!", – написав Трамп.

Джерело: https://x.com/WhiteHouse/status/2066272391525802417?s=20

Теги: #угода #іран #трамп #сша

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