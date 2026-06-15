Трамп заявив про укладення угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду з Іраном укладено. Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

"Угоду з Ісламською республікою Іран укладено. Вітаю всіх! Цим я повністю санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно з цим, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Хай тече нафта!", – написав Трамп.

Джерело: https://x.com/WhiteHouse/status/2066272391525802417?s=20