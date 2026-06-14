Російський БпЛА знову атакував Харків, спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

У Харкові зафіксоване ще одне влучання російського безпілотника у Холодногірському районі, спалахнула пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов

"Внаслідок удару сталася пожежа на цивільному підприємстві. Працюють підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, житлові будинки навколо не пошкоджені", – написав Терехов у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, у суботу ввечері були зафіксовані удари безпілотників у Холодногірському та Київському районі Харкова. Постраждали 6 осіб, серед яких одномісячне немовля. У Художньому музеї спалахнула пожежа.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4146