Інтерфакс-Україна
Події
22:19 14.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося  118 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 238 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 23 і 20 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39949

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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