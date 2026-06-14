Сили оборони відбили з початку доби 118 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 238 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 23 і 20 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39949