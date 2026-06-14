Кiлькiсть постраждалих у Харкові зросла до 6, пожежу в художньому музеї локалізовано

Фото: https://t.me/DSNS_Kharkiv

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок атаки БпЛА Станом на 21:35 зросла до 6, окрім одномісячної дитини та 4 жінок медична допомога знадобилася 29-річній жінці. Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, пожежу, що виникла внаслідок влучання в будівлі художнього музею і охопила площу 1200 квадратних метрів, локалізовано. Тривають роботи з остаточної її ліквідації.