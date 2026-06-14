Кількість постраждалих у Харкові зросла до п'яти, горить художній музей – мер

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Станом на 20:20 до п'яти зросла кількість постраждалих у Київському районі Харкова внаслідок атаки БпЛА. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок одного з влучань загорівся дах художнього музею.

"Там заходилася певна кількість картин. Ми всі разом з ДСНС, наша команда зараз спускали в укриття картини, бо це наш цінності, які залишилися і які ми дуже хочемо залишити нашому майбутньому... Це дуже серйозна пожежа. Повністю вигорає дах ", – сказав Терехов у відеокоментарі, розповсюдженому пресслужбою міської ради.

Він також зазначив, що окрім загрози вогню, є загроза, що картини можуть бути залиті під час гасіння пожежі.

Як повідомлялося раніше за словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, що влучання були зафіксовані у Холодногірському а Київському районіх міста. Постраждали четверо людей, серед яких одномісячне немовля. Загорівся дах закладу культури.