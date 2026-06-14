Немовля і троє дорослих постраждали в Харкові внаслідок атаки БпЛА

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ЗС РФ завдали серію ударів БпЛА по Харкову, влучання зафіксовані у Кївському та Холодногірському районі, є постраждалі, сереж яких одномісячне немовля, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"1-місячна дитина постраждала внаслідок ворожої атаки в Київському районі. Ще троє жінок отримали допомогу медиків на місці. Наслідки ворожих ударів БпЛА по Харкову", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок атаки спалахнув дах закладу культури і пошкоджено скління вікон в офісних будівлях у Київському районі міста. У Холодногірському районі пошкоджено огорожу складських приміщень та недіючий склад.