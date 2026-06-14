Зеленський домовився з Трампом про зустріч на G7

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Президент України Володимир Зеленський домовився з президентом США Дональдом Трампом про зустріч під час саміту G7 у Європі. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні в неділю.

Ми домовились про нашу з ним зустріч: найближчими днями в Європі будуть формати Групи семи, звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем", – сказав Зеленський у відеозверненні, переповідаючи сьогоднішню телефонну розмову з Трампом.