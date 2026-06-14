Інтерфакс-Україна
Події
19:47 14.06.2026

Зеленський домовився з Трампом про зустріч на G7

1 хв читати
Зеленський домовився з Трампом про зустріч на G7
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський домовився з президентом США Дональдом Трампом про зустріч під час саміту G7 у Європі. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні в неділю.

Ми домовились про нашу з ним зустріч: найближчими днями в Європі будуть формати Групи семи, звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем", – сказав Зеленський у відеозверненні, переповідаючи сьогоднішню телефонну розмову з Трампом.

 

Теги: #розмова #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 14.06.2026
Трамп критикує Ізраїль і закликає зберегти шанси на мирну угоду з Іраном

Трамп критикує Ізраїль і закликає зберегти шанси на мирну угоду з Іраном

18:58 14.06.2026
Зеленський повідомив Трампа про зміцнення позицій України

Зеленський повідомив Трампа про зміцнення позицій України

18:07 14.06.2026
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом – радник

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом – радник

12:34 14.06.2026
Зеленський сподівається, що росіяни скоро зрозуміють – Україна пропонує домовлятись про достойний мир

Зеленський сподівається, що росіяни скоро зрозуміють – Україна пропонує домовлятись про достойний мир

11:33 14.06.2026
Зеленський: Попереду саміти G7, ЄС і НАТО, і дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями

Зеленський: Попереду саміти G7, ЄС і НАТО, і дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями

11:07 14.06.2026
Зеленський: Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмовузавершувати цю війну

Зеленський: Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмовузавершувати цю війну

06:00 13.06.2026
Трамп зустрівся з Усиком в Овальному кабінеті

Трамп зустрівся з Усиком в Овальному кабінеті

21:58 12.06.2026
Зеленський: Відкриття першого переговорного кластера з ЄС матиме важливе політичне значення для України

Зеленський: Відкриття першого переговорного кластера з ЄС матиме важливе політичне значення для України

19:41 12.06.2026
Зеленський обговорив з міністром оборони Латвії Мелнісом співпрацю щодо безпеки в умовах агресії РФ

Зеленський обговорив з міністром оборони Латвії Мелнісом співпрацю щодо безпеки в умовах агресії РФ

15:21 12.06.2026
Україна запускає реформу військової служби з новими умовами контрактів

Україна запускає реформу військової служби з новими умовами контрактів

ВАЖЛИВЕ

Немовля і троє дорослих постраждали в Харкові внаслідок атаки БпЛА

Один загиблий і один поранений внаслідок атаки дрона по зупинці в Запорізькій області – ОВА

Зеленський повідомив Трампа про зміцнення позицій України

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом – радник

Одна жінка загинула, ще четверо людей поранені на Запоріжжі внаслідок атаки автівки дроном – ОВА

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Харкові зросла до п'яти, горить художній музей – мер

Немовля і троє дорослих постраждали в Харкові внаслідок атаки БпЛА

Один загиблий і один поранений внаслідок атаки дрона по зупинці в Запорізькій області – ОВА

За підсумками виборів 7 червня до парламенту Вірменії пройшли три політичні сили, партія Пашиняна сформує уряд – дані ЦВК

Троє поранених на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Одна жінка загинула, ще четверо людей поранені на Запоріжжі внаслідок атаки автівки дроном – ОВА

Пасажиропотік на виїзд з України у другий тиждень літа зріс ще на 16,4% – дані Держприкордонслужби

Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута

Двоє чоловіків і жінка поранені на Запоріжжі внаслідок атаки дронів – ОВА

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на станції Лозова, травмовані машиніст та його помічник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА