Інтерфакс-Україна
Події
19:29 14.06.2026

Один загиблий і один поранений внаслідок атаки дрона по зупинці в Запорізькій області – ОВА

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Один загиблий і один поранений внаслідок атаки дрона по зупинці в Запорізькій області – ОВА

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок атаки fpv-дрона по зупинці громадського транспорту в Запорізькому районі, повідомив начальник ОВА Іван Федоров в Телеграм-каналі.

"Ворог ударив дроном неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі. Російський fpv-дрон розірвався біля людей на зупинці. Загинув 44-річний чоловік. Поранень дістав 17-річний хлопець", – написав Федоров у Телеграмі.

 

Теги: #дрон #запорізька #атака

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