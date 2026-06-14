Інтерфакс-Україна
Події
19:23 14.06.2026

За підсумками виборів 7 червня до парламенту Вірменії пройшли три політичні сили, партія Пашиняна сформує уряд – дані ЦВК

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За підсумками виборів 7 червня до парламенту Вірменії пройшли три політичні сили, партія Пашиняна сформує уряд – дані ЦВК

Центральна виборча комісія Вірменії на засіданні в неділю оголосила остаточні результати парламентських виборів 7 червня.

Голова ЦВК Ваагн Овакімян заявив на засіданні, що партія прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» набрала 49,7456% голосів. Цей результат дозволить партії самостійно сформувати новий уряд.

Партія «Сильна Вірменія» голови ГК «Ташир» Самвела Карапетяна набрала 23,2710% голосів, блок «Вірменія» експрезидента Кочаряна – 9,9231%.

«Вірменія, що процвітає» бізнесмена Гагіка Царукяна не подолала прохідний бар'єр у 4%, набравши 3,893%.

У голосуванні взяли участь 1 млн 476 тис. 769 осіб або 58,9% виборців.

У ці хвилини перед будівлею ЦВК проходить акція протесту опозиційних сил. Її учасники вимагають скасування результатів виборів, проведення нового голосування, оскільки, за їхніми словами, виборчий процес відбувався з численними порушеннями.

 

 

Теги: #цвк #вибори #вірменія #результат

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