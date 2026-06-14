Інтерфакс-Україна
Події
19:18 14.06.2026

Трамп критикує Ізраїль і закликає зберегти шанси на мирну угоду з Іраном

1 хв читати
Трамп критикує Ізраїль і закликає зберегти шанси на мирну угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що атака Ізраїлю на передмістя Бейрута не мала відбуватися в день можливого укладення мирної угоди з Іраном.

"Сьогоднішня ранкова атака на Бейрут не мала відбутися, особливо в такий важливий день, коли ми так близькі до мирної угоди з Іраном", – написав Трамп у неділю в соцмережі Truth Social.

За його словами, «Ізраїль має право захищати себе від загроз, однак атака, на яку він відповідав, була дуже невеликою і незначною: ніхто не постраждав, не був поранений або вбитий, і вона не повинна зірвати цей важливий процес».

Трамп зазначив, що "ми дуже близькі до угоди, яка принесе мир у регіон, включно з Ліваном, і всі сторони мають припинити ескалацію".

«Ізраїлю не слід більше завдавати ударів де-небудь у Лівані, але також не повинно бути більше атак проти Ізраїлю з боку будь-яких інших учасників, включно з «Хезболлою», – наголосив Трамп.

Він переконаний, що «це може стати початком довгого і прекрасного миру». «Давайте не зруйнуємо цей шанс!» – підсумував американський президент.

 

 

 

Теги: #іран #ізраїль #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 14.06.2026
Зеленський повідомив Трампа про зміцнення позицій України

Зеленський повідомив Трампа про зміцнення позицій України

18:07 14.06.2026
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом – радник

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом – радник

16:54 14.06.2026
Спікер парламенту Ірану заявив про неможливість досягнення угоди зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану

Спікер парламенту Ірану заявив про неможливість досягнення угоди зі США на тлі ударів Ізраїлю по Лівану

16:34 14.06.2026
У ЗМІ оприлюднено нібито остаточні умови щодо мирної угоди Ірану зі США

У ЗМІ оприлюднено нібито остаточні умови щодо мирної угоди Ірану зі США

14:11 14.06.2026
Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута

Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута

08:36 14.06.2026
Попри заяву Трампа про підписання угоди з Іраном у неділю, Тегеран не підтверджує терміни домовленості – ЗМІ

Попри заяву Трампа про підписання угоди з Іраном у неділю, Тегеран не підтверджує терміни домовленості – ЗМІ

20:48 13.06.2026
Зеленський і Трамп можуть одночасно взяти участь у робочій зустрічі саміту G7 у Франції – ЗМІ

Зеленський і Трамп можуть одночасно взяти участь у робочій зустрічі саміту G7 у Франції – ЗМІ

20:05 13.06.2026
Трамп анонсував підписання угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки на неділю

Трамп анонсував підписання угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки на неділю

06:00 13.06.2026
Трамп зустрівся з Усиком в Овальному кабінеті

Трамп зустрівся з Усиком в Овальному кабінеті

20:47 12.06.2026
США та Іран узгодили остаточну версію меморандуму, триває робота над наступними етапами – прем'єр-міністр Пакистану

США та Іран узгодили остаточну версію меморандуму, триває робота над наступними етапами – прем'єр-міністр Пакистану

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив Трампа про зміцнення позицій України

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом – радник

Одна жінка загинула, ще четверо людей поранені на Запоріжжі внаслідок атаки автівки дроном – ОВА

ОВА: у Дніпрі внаслідок російської атаки поранено сім людей, пошкоджено підприємство легкої промисловості

Стармер заявив про перехоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" у Ла-Манші

ОСТАННЄ

Троє поранених на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Одна жінка загинула, ще четверо людей поранені на Запоріжжі внаслідок атаки автівки дроном – ОВА

Пасажиропотік на виїзд з України у другий тиждень літа зріс ще на 16,4% – дані Держприкордонслужби

Двоє чоловіків і жінка поранені на Запоріжжі внаслідок атаки дронів – ОВА

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на станції Лозова, травмовані машиніст та його помічник

Генштаб ЗСУ інформує про ураження живої сили, пунктів управління та складів ворога

Зеленський сподівається, що росіяни скоро зрозуміють – Україна пропонує домовлятись про достойний мир

СБУ: щонайменше три великих осередки пожежі після влучання по нафтобазі у російському Рибінську

Зеленський: Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмовузавершувати цю війну

ОВА: у Дніпрі внаслідок російської атаки поранено сім людей, пошкоджено підприємство легкої промисловості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА