Трамп критикує Ізраїль і закликає зберегти шанси на мирну угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що атака Ізраїлю на передмістя Бейрута не мала відбуватися в день можливого укладення мирної угоди з Іраном.

"Сьогоднішня ранкова атака на Бейрут не мала відбутися, особливо в такий важливий день, коли ми так близькі до мирної угоди з Іраном", – написав Трамп у неділю в соцмережі Truth Social.

За його словами, «Ізраїль має право захищати себе від загроз, однак атака, на яку він відповідав, була дуже невеликою і незначною: ніхто не постраждав, не був поранений або вбитий, і вона не повинна зірвати цей важливий процес».

Трамп зазначив, що "ми дуже близькі до угоди, яка принесе мир у регіон, включно з Ліваном, і всі сторони мають припинити ескалацію".

«Ізраїлю не слід більше завдавати ударів де-небудь у Лівані, але також не повинно бути більше атак проти Ізраїлю з боку будь-яких інших учасників, включно з «Хезболлою», – наголосив Трамп.

Він переконаний, що «це може стати початком довгого і прекрасного миру». «Давайте не зруйнуємо цей шанс!» – підсумував американський президент.