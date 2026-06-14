Інтерфакс-Україна
Події
18:58 14.06.2026

Зеленський повідомив Трампа про зміцнення позицій України

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Зеленський повідомив Трампа про зміцнення позицій України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої повідомив про зміцнення позицій України.

"Щойно провів чудову розмову з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Я привітав Президента Трампа з днем народження, і ми доволі детально обговорили багато ключових речей, серед яких, звісно, мир. Я побажав Президенту Трампу успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Також подякував йому за всю підтримку, яку Америка надає Україні, і важливо, що ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelin’ів до Patriot’ів", – написав Зеленський в офіційному Телеграм-каналі в неділю.

"Ми обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз, і я поінформував Президента про останні події на полі бою та про те, як зміцнилася наша позиція. Домовились, що обговоримо більше під час нашої зустрічі на саміті G7. У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти наблизити мир і захистити життя", – повідомив Зеленський.

Теги: #розмова #фронт #трамп #зеленський

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