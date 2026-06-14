Троє поранених на Херсонщині через російські обстріли – прокуратура

Три людини поранені на Херсонщині через російські обстріли, повідомляє у неділю Херсонська обласна прокуратура.

"Впродовж 14 червня 2026 року армія рф здійснювала обстріли Херсонщини артилерію, мінометами та БпЛА. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали три людини. У Херсоні двоє людей отримали поранення через ворожі атаки за допомогою дронів, один з них – співробітник поліції. Та ще один цивільний постраждав у Раківці також внаслідок використання військовими рф БпЛА", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівля, гаражі, транспорт.