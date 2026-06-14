Інтерфакс-Україна
Події
16:48 14.06.2026

Одна жінка загинула, ще четверо людей поранені на Запоріжжі внаслідок атаки автівки дроном – ОВА

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Одна жінка загинула, ще четверо людей поранені на Запоріжжі внаслідок атаки автівки дроном – ОВА
Фото: https://www.zoda.gov.ua

Одна людина загинула, ще четверо – поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю.

"росіяни атакували  fpv-дроном автівку у Біленькому. Внаслідок удару загинула 73-річна жінка. Поранені жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік", – написав Федоров у телеграм.

Теги: #запорізька_область #атаки_рф

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