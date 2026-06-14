Пасажиропотік на виїзд з України у другий тиждень літа зріс ще на 16,4% – дані Держприкордонслужби

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Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 6 по 12 червня збільшився на 7,6% – до 596 тис.: з завершенням шкільного року та настанням літа традиційно для цього часу зростає потік подорожуючих з України, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 340 тис. з 292 тис. тижнем раніше, тоді як на в’їзд навпаки навіть трохи зменшилася – до 256 тис. з 262 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні також зросло – до 127 тис. зі 125 тис. на минулому тижні, тоді як число машин із гуманітарними вантажами залишилося незмінним – 469.

За даними Держприкордонслужби, станом на 12:00 неділі більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пунктах пропуску (ПП) "Устилуг" та "Краківець"– 40 та 35. Менші черги були в ПП "Нижанковичі" – 15, ПП "Угринів" та "Рава-Руська" – по 10.

На кордоні з Угорщиною на ПП "Лужанка", "Косино", "Тиса" та "Дзвінкове" проходження кордону очікували по 28-20 легкових авто.

На кордоні зі Словаччиною черга у 15 машин була на ПП "Малий Березний", тоді як на ПП "Ужгород" проходження контролю очікували 10 авто.

На кордоні із Румунією, за даними Держприкордонслужби, машини накопичилися тільки на одному ПП "Дяківці" – 34, тоді як на решті ПП черги були відсутні, як і на кордоні із Молдовою.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень був майже таким самим – 600 тис., і так само забезпечений сезонним зростанням перетинів на виїзд з України (334 тис.). Кількість авто торік також відповідає показнику цього року – 127 тис. Наступні три тижні фіксувалося подальше зростання, яке сумарно склало ще 25%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п’ятого – на 125 тис.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом’якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

В той же час УВКБ ООН після деякої паузи оголосило нові дані про кількість українських біженців, згідно з якими у Європі станом на 30 квітня 2026 року вона зменшилася до 5,213 млн з 5,375 млн на 19 лютого, а загалом у світі – до 5,762 млн з 5,924 млн.

У самій Україні, за останніми даними ООН на січень 2026 року, 3,70 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,34 млн на липень та 3,76 млн на квітень 2025 року.