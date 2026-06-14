14:11 14.06.2026
Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута
Ізраїль завдав ударів по південному передмістю Бейрута в районі Дахія, повідомила в неділю Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
"ЦАХАЛ завдав точкового удару по об’єкту інфраструктури "Хезболли" в районі Дахія, Бейрут", – йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ЦАХАЛ.
Раніше в неділю "Хезболла" запустила кілька безпілотників на північ Ізраїлю. Ізраїльські військові назвали цю атаку серйозним порушенням режиму припинення вогню.