Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута

Ізраїль завдав ударів по південному передмістю Бейрута в районі Дахія, повідомила в неділю Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ завдав точкового удару по об’єкту інфраструктури "Хезболли" в районі Дахія, Бейрут", – йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ЦАХАЛ.

Раніше в неділю "Хезболла" запустила кілька безпілотників на північ Ізраїлю. Ізраїльські військові назвали цю атаку серйозним порушенням режиму припинення вогню.