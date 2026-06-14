Ворог атакував залізничну інфраструктуру на станції Лозова, травмовані машиніст та його помічник

Ворог у неділю вранці атакував залізничну інфраструктуру Харківщини, внаслідок ударів БпЛА по станції Лозова було пошкоджено локомотиви, травми отримали машиніст та помічник машиніста, інформує Міністерство розвитку громад та територій України у телеграм.

Постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.

Раніш начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, про те, що внаслідок обстрілу в м. Лозова постраждала 58-річна жінка.