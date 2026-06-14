Генштаб ЗСУ інформує про ураження живої сили, пунктів управління та складів ворога

Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив уточнені результати влучань по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз" в РФ, а також поінформував про нові ураження живої сили, пунктів управління та складів ворога.

"У ніч на 14 червня 2026 року та протягом попередньої доби підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, уражено командно-спостережний пункт противника в районі Нєкіслиці Брянської області російської федерації", – йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм у неділю.

Завдано також ураження пунктам управління БпЛА противника в районах Голої Пристані Херсонської області та Клебан-Бика на Донеччині.

У районі Сокологірська Луганської області уражено майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів противника.

У Донецькій області уражено польовий артилерійський склад окупантів в районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів в районі Клебан-Бика.

Українські воїни також били по зосередженнях особового складу противника в районах Малокостянтинівки Луганської області, Жереб’янок Запорізької області, Яблунівки, Новоекономічного та Багатиря Донецької області, Вовчанська Харківської області, Січневого Дніпропетровської області, а також Троєбортного Брянської області (РФ).

"Крім того, за результатами дорозвідки ураженого 13 червня 2026 року нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у районі населеного пункту Волна Краснодарського краю рф підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та №6", – інформує Генштаб.

Термінал є одним із ключових експортних нафтових об’єктів РФ у Чорноморському регіоні. Потужності об’єкта забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти та нафтопродуктів на рік.