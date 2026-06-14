Інтерфакс-Україна
Події
12:34 14.06.2026

Зеленський сподівається, що росіяни скоро зрозуміють – Україна пропонує домовлятись про достойний мир

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Зеленський сподівається, що росіяни скоро зрозуміють – Україна пропонує домовлятись про достойний мир
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що внутрішня ситуація в РФ "має переконувати" росіян у тому, що потрібне завершення війни, й що "Україна пропонує домовлятись про достойний мир", або мир "доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії".

Президент повідомив у телеграм у неділю про доповіді розвідок за результатами роботи щодо оцінки внутрішньої російської ситуації і здобуття документів, які потрапляють на стіл керівнику Росії.

"Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки. Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник "не вийде на плато" до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори", – написав Зеленський.

За його словами, щодо показника підтримки російської правлячої партії фіксується стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій. "Доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв в російських регіонах. Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково", – зазначив президент.

Він підкреслив, що "цілком справедливий тиск на Росію за цю війну триватиме і буде збільшуватись, і не тільки наш тиск, отже, на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками".

"На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни. Внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному: у тому, що мир потрібен. Україна пропонує домовлятись про достойний мир. Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності", – підсумував Зеленський.

Теги: #рейтинг #путін #зеленський #росія

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