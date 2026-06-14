СБУ: щонайменше три великих осередки пожежі після влучання по нафтобазі у російському Рибінську

Фото: "Альфа" СБУ

Служба безпеки України повідомила подробиці атаки нафтобази ворога на відстані понад 700 кілометрів.

"Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по нафтобазі росрезерву "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області рф. Відстань до цілі від держкордону України – понад 700 кілометрів", – повідомила СБУ у неділю.

Нафтобаза "Темп" входить до системи державного матеріального резерву РФ та використовується для зберігання бензину, дизельного пального й інших паливно-мастильних матеріалів. Звідси РФ постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії.

"Після влучань безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксуються щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує більше 60 ємностей для зберігання", – інформує СБУ і підкреслює, що російські склади нафтопродуктів, НПЗ і логістична інфраструктура залишаються законними цілями для СБУ, оскільки саме вони забезпечують ресурсами армію агресора та дозволяють кремлю продовжувати війну проти України.

Раніш про атаку на нафтобазу повідомляв президент Володимир Зеленський.