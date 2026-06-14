Інтерфакс-Україна
Події
12:08 14.06.2026

СБУ: щонайменше три великих осередки пожежі після влучання по нафтобазі у російському Рибінську

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СБУ: щонайменше три великих осередки пожежі після влучання по нафтобазі у російському Рибінську
Фото: "Альфа" СБУ

Служба безпеки України повідомила подробиці атаки нафтобази ворога на відстані понад 700 кілометрів.

"Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по нафтобазі росрезерву "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області рф. Відстань до цілі від держкордону України – понад 700 кілометрів", – повідомила СБУ у неділю.

Нафтобаза "Темп" входить до системи державного матеріального резерву РФ та використовується для зберігання бензину, дизельного пального й інших паливно-мастильних матеріалів. Звідси РФ постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії.

"Після влучань безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксуються щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує більше 60 ємностей для зберігання", – інформує СБУ і підкреслює, що російські склади нафтопродуктів, НПЗ і логістична інфраструктура залишаються законними цілями для СБУ, оскільки саме вони забезпечують ресурсами армію агресора та дозволяють кремлю продовжувати війну проти України.

Раніш про атаку на нафтобазу повідомляв президент Володимир Зеленський.

Теги: #нафтобаза #альфа #сбу #ураження

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