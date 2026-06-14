Інтерфакс-Україна
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11:07 14.06.2026

Зеленський: Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмовузавершувати цю війну

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Зеленський: Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмовузавершувати цю війну
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленский повідомив у неділю про " хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України".

"Більш ніж 700 кілометрів від нашого державного кордону – у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий об’єкт, що мав значення для резерву держави-агресора.

Воїни нашої армії досягли цілей в Тульському регіоні Росії – по підприємству "Азот", від діяльності якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин", – написав Зеленський у телеграм уранці у неділю.

У шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога. Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України, зазначив президент.

Він також підкреслив, що "Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну".

"Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир", – зазначив Зеленський.

Теги: #далекобійні_удари #сбу #зеленський #ураження

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