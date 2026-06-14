Інтерфакс-Україна
Події
10:52 14.06.2026

ОВА: у Дніпрі внаслідок російської атаки поранено сім людей, пошкоджено підприємство легкої промисловості

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ОВА: у Дніпрі внаслідок російської атаки поранено сім людей, пошкоджено підприємство легкої промисловості
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Унаслідок російської атаки на Дніпро поранення дістали семеро людей, також зазнало пошкоджень підприємство легкої промисловості, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Як повідомляється, внаслідок удару поранень зазнали семеро людей. Троє чоловіків госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості. В одному з приміщень зруйнована стеля і понівечене виробниче обладнання", – зазначається в повідомленні очільника ОВА.

Теги: #дніпро #атаки_рф

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