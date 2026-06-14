Інтерфакс-Україна
Події
10:49 14.06.2026

На Донеччині внаслідок обстрілів РФ за добу загинули 3 людини, ще 9 поранені – ОВА

1 хв читати
На Донеччині внаслідок обстрілів РФ за добу загинули 3 людини, ще 9 поранені – ОВА

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів за добу загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Всього за добу російські війська 30 разів обстріляли населені пункти області.

"У Краматорську пошкоджено 2 автівки. у Слов’янську 3 людини загинули і 9 поранені, пошкоджено 24 багатоповерхівки, адмінбудівлю, гуртожиток і 3 автівки", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм.

У Новодонецькому пошкоджено двоповерховий будинок, в Іверському та Самійлівці – по одному приватному будинку, у Новоіверському – лінію електропередач, у Курициному – промислову зону. У Дружківці поранено одну людину, зруйновано два приватні будинки.

"З лінії фронту евакуйовано 587 людей, у тому числі 59 дітей", – повідомив Філашкін.

Теги: #донеччина #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 14.06.2026
ОВА: у Дніпрі внаслідок російської атаки поранено сім людей, пошкоджено підприємство легкої промисловості

ОВА: у Дніпрі внаслідок російської атаки поранено сім людей, пошкоджено підприємство легкої промисловості

09:39 14.06.2026
За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені – поліція

За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені – поліція

18:40 12.06.2026
Одна людина загинула, троє дістали поранень у п'ятницю на Дніпропетровщині – ОВА

Одна людина загинула, троє дістали поранень у п'ятницю на Дніпропетровщині – ОВА

15:18 12.06.2026
Одну жінку поранено у Запоріжжі через ворожу атаку безпілотником – ОВА

Одну жінку поранено у Запоріжжі через ворожу атаку безпілотником – ОВА

16:58 09.06.2026
У Слов'янську розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми – МВА

У Слов'янську розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми – МВА

16:07 09.06.2026
"Нова пошта" тимчасово призупиняє роботу відділень №1 та №3 у Дружківці у зв'язку з постійними обстрілами ворога

"Нова пошта" тимчасово призупиняє роботу відділень №1 та №3 у Дружківці у зв'язку з постійними обстрілами ворога

15:08 09.06.2026
На Донеччині розширено зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми – ОВА

На Донеччині розширено зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми – ОВА

17:14 08.06.2026
До дев'яти зросла кількість поранених через бомбардування Слов'янську – серед них неповнолітня

До дев'яти зросла кількість поранених через бомбардування Слов'янську – серед них неповнолітня

14:31 08.06.2026
Окупанти скинули 3 авіабомби на Слов'янськ, відомо про сімох поранених, серед них – неповнолітня

Окупанти скинули 3 авіабомби на Слов'янськ, відомо про сімох поранених, серед них – неповнолітня

10:16 04.06.2026
На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

На Донеччині 5 людей загинули, ще 11 поранені – Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

ОВА: у Дніпрі внаслідок російської атаки поранено сім людей, пошкоджено підприємство легкої промисловості

Стармер заявив про перехоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" у Ла-Манші

У Ірпені 47-річного чоловіка затримали за стрілянину в бік перехожих – поліція

Зеленський очікує від перемовин у Європі рішень щодо далекобійності, ППО та санкцій проти РФ

Зеленський: Без України Європі може бути надзвичайно складно протистояти безпековим викликам з боку РФ

ОСТАННЄ

Зеленський: Україна виконує план далекобійних санкцій проти РФ та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмовузавершувати цю війну

Генштаб зафіксував впродовж доби 229 бойових зіткнень

ДПСУ фіксує зростання пасажиропотоку через кордон до 123 тис. осіб на добу

Петиція про встановлення пам'ятного знаку "Українському кобзарству" на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

Стармер заявив про перехоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" у Ла-Манші

ППО збила 91 з 98 російських дронів вночі, зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях – Повітряні сили

Жінка постраждала в Лозовій внаслідок обстрілу

Попри заяву Трампа про підписання угоди з Іраном у неділю, Тегеран не підтверджує терміни домовленості – ЗМІ

Сили безпілотних систем уразили за добу 1602 ворожі цілі

Один загиблий, троє поранених: за добу окупанти завдали ударів по 41 населеному пункту Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА