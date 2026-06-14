На Донеччині внаслідок обстрілів РФ за добу загинули 3 людини, ще 9 поранені – ОВА

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів за добу загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Всього за добу російські війська 30 разів обстріляли населені пункти області.

"У Краматорську пошкоджено 2 автівки. у Слов’янську 3 людини загинули і 9 поранені, пошкоджено 24 багатоповерхівки, адмінбудівлю, гуртожиток і 3 автівки", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм.

У Новодонецькому пошкоджено двоповерховий будинок, в Іверському та Самійлівці – по одному приватному будинку, у Новоіверському – лінію електропередач, у Курициному – промислову зону. У Дружківці поранено одну людину, зруйновано два приватні будинки.

"З лінії фронту евакуйовано 587 людей, у тому числі 59 дітей", – повідомив Філашкін.