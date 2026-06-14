Інтерфакс-Україна
Події
10:35 14.06.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 229 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 229 бойових зіткнень
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 229 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 неділі.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 127 авіаційних ударів, скинувши 391 керовану авіаційну бомбу. Крім того, застосував 9192 дрони-камікадзе та здійснив 3001 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб.

Теги: #генштаб_зсу

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