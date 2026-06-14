ДПСУ фіксує зростання пасажиропотоку через кордон до 123 тис. осіб на добу

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Державна прикордонна служба України фіксує зростання пасажиропотоку через державний кордон у літній період, зокрема за минулу добу кордон перетнули 123 тисячі громадян, що є одним із найвищих показників цього року, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, у весняні місяці середньодобовий показник перетину кордону становив близько 85 тисяч осіб у будні та 90-95 тисяч у вихідні дні, тоді як нині у вихідні цей показник сягає близько 120 тисяч перетинів.

"Протягом цього тижня в будні він не знижувався нижче 100 тисяч, тобто було і 103, і 110 тисяч перетинів кордону за добу. Це традиційно, коли літній період, пасажиропотік різко зростає", – наголосив Демченко в ефірі Телемарафону ранком неділі.

За його словами, у червні спостерігається перевага на виїзд з України, що пов’язано з початком сезону відпусток і завершенням навчального року.

"Фактично початок літнього періоду, початок відпусток, завершення навчання в школах, зараз мами, особливо з дітьми, більше виїжджають за межі України", – зазначив речник ДПСУ.

Він додав, що у липні очікується приблизно рівномірний розподіл пасажиропотоку – близько 50 на 50, тоді як у серпні прогнозується перевага в’їзду в Україну.