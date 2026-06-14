Інтерфакс-Україна
Події
10:19 14.06.2026

ДПСУ фіксує зростання пасажиропотоку через кордон до 123 тис. осіб на добу

1 хв читати
ДПСУ фіксує зростання пасажиропотоку через кордон до 123 тис. осіб на добу
Фото: https://www.facebook.com/andriy.demchenko.2025/

Державна прикордонна служба України фіксує зростання пасажиропотоку через державний кордон у літній період, зокрема за минулу добу кордон перетнули 123 тисячі громадян, що є одним із найвищих показників цього року, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, у весняні місяці середньодобовий показник перетину кордону становив близько 85 тисяч осіб у будні та 90-95 тисяч у вихідні дні, тоді як нині у вихідні цей показник сягає близько 120 тисяч перетинів.

"Протягом цього тижня в будні він не знижувався нижче 100 тисяч, тобто було і 103, і 110 тисяч перетинів кордону за добу. Це традиційно, коли літній період, пасажиропотік різко зростає", – наголосив Демченко в ефірі Телемарафону ранком неділі.

За його словами, у червні спостерігається перевага на виїзд з України, що пов’язано з початком сезону відпусток і завершенням навчального року.

"Фактично початок літнього періоду, початок відпусток, завершення навчання в школах, зараз мами, особливо з дітьми, більше виїжджають за межі України", – зазначив речник ДПСУ.

Він додав, що у липні очікується приблизно рівномірний розподіл пасажиропотоку – близько 50 на 50, тоді як у серпні прогнозується перевага в’їзду в Україну.

Теги: #пасажиропотік #дпсу #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:24 14.06.2026
На пункті пропуску "Краківець" прикордонники виявили незадекларовану коштовну техніку на понад 1 млн грн – ДПСУ

На пункті пропуску "Краківець" прикордонники виявили незадекларовану коштовну техніку на понад 1 млн грн – ДПСУ

20:22 13.06.2026
ДПСУ повідомила про відновлення пропускних операцій на пункті "Паланка-Маяки-Удобне"

ДПСУ повідомила про відновлення пропускних операцій на пункті "Паланка-Маяки-Удобне"

13:51 11.06.2026
Зеленський підписав указ, що регулює питання звільнення військовослужбовців ДПСУ

Зеленський підписав указ, що регулює питання звільнення військовослужбовців ДПСУ

14:30 10.06.2026
На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"

На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"

12:23 09.06.2026
ДБР затримало правоохоронця, який за $3,5 тис переправляв чоловіків до кордону з Білоруссю

ДБР затримало правоохоронця, який за $3,5 тис переправляв чоловіків до кордону з Білоруссю

11:25 09.06.2026
Прикордонники виявили тіло людини в Карпатах поблизу кордону з Румунією

Прикордонники виявили тіло людини в Карпатах поблизу кордону з Румунією

10:20 09.06.2026
Ліквідовано канал незаконного переправлення осіб до Молдови – ДПСУ

Ліквідовано канал незаконного переправлення осіб до Молдови – ДПСУ

23:50 07.06.2026
Пасажиропотік на виїзд з України в перший тиждень літа зріс на 14,5% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік на виїзд з України в перший тиждень літа зріс на 14,5% – дані Держприкордонслужби

14:11 06.06.2026
ДПСУ: На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України

ДПСУ: На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України

13:48 04.06.2026
Поліцейський та ексвійськовий за $8 тис. переправляли ухилянтів до Румунії – ДБР

Поліцейський та ексвійськовий за $8 тис. переправляли ухилянтів до Румунії – ДБР

ВАЖЛИВЕ

Стармер заявив про перехоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" у Ла-Манші

У Ірпені 47-річного чоловіка затримали за стрілянину в бік перехожих – поліція

Зеленський очікує від перемовин у Європі рішень щодо далекобійності, ППО та санкцій проти РФ

Зеленський: Без України Європі може бути надзвичайно складно протистояти безпековим викликам з боку РФ

Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

ОСТАННЄ

Петиція про встановлення пам'ятного знаку "Українському кобзарству" на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

Стармер заявив про перехоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" у Ла-Манші

За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені – поліція

ППО збила 91 з 98 російських дронів вночі, зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях – Повітряні сили

Жінка постраждала в Лозовій внаслідок обстрілу

Попри заяву Трампа про підписання угоди з Іраном у неділю, Тегеран не підтверджує терміни домовленості – ЗМІ

Сили безпілотних систем уразили за добу 1602 ворожі цілі

Один загиблий, троє поранених: за добу окупанти завдали ударів по 41 населеному пункту Запорізької області

14 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 402 од. спецтехніки – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА