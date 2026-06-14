Інтерфакс-Україна
Події
10:03 14.06.2026

Петиція про встановлення пам'ятного знаку "Українському кобзарству" на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

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Петиція про встановлення пам'ятного знаку "Українському кобзарству" на місці пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів
Фото: КМДА

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом встановити пам’ятний знак "Українському кобзарству" на місці демонтованого пам’ятника Володимиру Леніну в столиці навпроти Бессарабського ринку не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 14 квітня і станом на 13 червня петиція набрала лише 416 голосів із 6 тис. необхідних.

"Ми, кияни та громадяни України, ініціюємо перетворення знакової локації в середмісті столиці на простір утвердження національної ідентичности. На місці колишнього тоталітарного монумента має постати символ, що відображає фундаментальний маркер українства – кобзарську традицію", – йшлося у петиції.

Авторка петиції пропонувала: встановити пам’ятний знак "Українському кобзарству" та облаштувати його на місці демонтованого пам’ятника Леніну; затвердити концепцію, яка має базуватися на традиціях українського бароко та народного мистецтва, що підкреслюватиме тяглість нашої культури; забезпечити просвітницьку складову і встановити поруч інформаційний стенд із витягами з чинного законодавства щодо статусу української мови як державної та роз’ясненням ролі кобзарства у її збереженні. 

Також голосів не набрала ще одна петиція, яка пропонувала альтернативні варіанти до запропонованої столичною владою ідеї з фонтаном.

"Квартали навколо Бессарабської площі тісно пов’язані з іменами видатних київський меценатів минулого, без яких важко уявити собі київ: Бродських, Терещенків, Ханенків, Чикаленка, Галаганів, Симиренків та інших. Всі вони заслужили на красивий колективний пам’ятний знак на початку бульвару. Він міг би мати форму, стилізовану під вівтар, являти собою стелу або щось типу арки, просто з викарбуваними іменами людей і коротким описом їхніх корисних вчинків або ж з барельєфами, горельєфами та іншими зображеннями", – йшлося в петиції. 

Як повідомлялося, у центрі Києва планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик. Зокрема на місці колишнього пам’ятника Володимиру Леніну планують облаштувати озеленення, лавки, освітлення, зручні доріжки та фонтан.

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров висловив думку, що на місці пам’ятників Володимиру Леніну в Києві має бути пам’ятник гетьману Павлу Скоропадському. Також він вважає ідеологічно небезпечним рішення облаштувати на місці колишнього пам’ятника Леніну фонтан.

У квітні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав міську владу врахувати експертні оцінки та позиції громадськості при реалізації ініціативи із встановлення фонтану на місці колишнього пам’ятника Леніну.

В кінці травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що на його думку фонтан є найбільш нейтральним рішенням для громадського простору на місці колишнього пам’ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку.

12 червня петиція із закликом встановити пам’ятник "Привиду Києва" на місці демонтованого монумента Леніну не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Теги: #кмда #петиція #бессарабка #фонтан

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