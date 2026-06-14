Стармер заявив про перехоплення російського нафтового танкера "тіньового флоту" у Ла-Манші

Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що ранком неділі віддав наказ Збройним силам перехопити російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш, назвавши операцію успішною та такою, що є сигналом тим, хто підживлює війну Росії проти України.

"Сьогодні рано-вранці я віддав наказ нашим Збройним силам перехопити нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш", – зазначив прем’єр у дописі, поширеному в соціальній мережі Х ранком неділі.

За його словами, операція була успішною та завдала чергового удару по Росії, а також є сигналом тим, хто підживлює війну Росії проти України, що їм не вдасться сховатися: "Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися".

Він також подякував усім учасникам операції, зокрема Збройним силам та правоохоронцям, які забезпечують безпеку країни цілодобово.