Інтерфакс-Україна
Події
09:39 14.06.2026

За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені – поліція

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За добу на Сумщині внаслідок атак РФ загинули двоє людей, ще четверо поранені – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/34779

За минулу добу внаслідок ворожих атак на Сумську область загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 17 громад Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком неділі у Телеграм.

Як зазначається, в Білопільській громаді внаслідок ударів дронів загинула 64-річна жінка, а також поранення дістали чоловіки віком 51 та 66 років, у Середино-Будській громаді через влучання російського БпЛА в житловий будинок загинула 57-річна жінка, у Миропільській громаді внаслідок удару дрона поранено 69-річного чоловіка, а в Сумській громаді внаслідок атаки дрона травмовано 44-річного чоловіка.

Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Теги: #нацполіція #атаки_рф #сумщина

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