Інтерфакс-Україна
Події
09:25 14.06.2026

ППО збила 91 з 98 російських дронів вночі, зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях – Повітряні сили

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ППО збила 91 з 98 російських дронів вночі, зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях – Повітряні сили
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 91 з 98 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на неділю, починаючи з 18:00 суботи, проте зафіксовано влучання семи ударних безпілотників на шести локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрон інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється в Телеграм-каналі ПС.

Зазначається, що у ніч на 14 червня (з 18:00 13 червня) противник атакував 98 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Окрім того зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Теги: #ппо #пс_зсу

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