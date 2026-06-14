Інтерфакс-Україна
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08:36 14.06.2026

Попри заяву Трампа про підписання угоди з Іраном у неділю, Тегеран не підтверджує терміни домовленості – ЗМІ

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Попри заяву Трампа про підписання угоди з Іраном у неділю, Тегеран не підтверджує терміни домовленості – ЗМІ

У Тегерані не підтверджують підписання рамкової угоди про припинення бойових дій зі США в неділю, попри заяву президента США Дональда Трампа про намір оформити домовленість саме цього дня, повідомляє Reuters.

"Іран, однак, не підтвердив підписання в неділю. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, виступаючи до публікації Трампа, застеріг від коментарів щодо термінів підписання", – йдеться і повідомленні.

За його словами, які цитує агентство, речник наголосив, що підписання може відбутися найближчими днями.

"Це буде не завтра…хоча це може статися найближчими днями", – зазначив Багаї.

За даними джерел, проєкт меморандуму про взаєморозуміння передбачає відкриття Ормузької протоки та скасування американської морської блокади, після чого мають розпочатися переговори щодо ядерної програми Ірану.

"Іран відкриє Ормузьку протоку, це обов'язкова умова. Вона може бути відкрита без стягнення зборів. Щойно це станеться, ми знімемо нашу блокаду", – заявив американський чиновник журналістам.

Як повідомлялося, раніше у соціальній мережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном буде підписана в неділю, 14 червня, після чого буде відкрите вільне судноплавство Ормузькою протокою.

 

Теги: #іран #угода #сша #підписання

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