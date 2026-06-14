Сили безпілотних систем уразили за добу 1602 ворожі цілі

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Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1602 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 303 одиниці особового складу, з яких 160 – ліквідовано; 77 точок вильоту БпЛА; 14 засобів РЕБ; 100 одиниць автомобільної техніки; 13 артилерійських систем; 382 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку червня (01-13.06) підрозділами угруповання СБС уражено 20 788 цілей противника, з них 4064 – особовий склад", – повідомили СБС.