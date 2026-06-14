Один загиблий, троє поранених: за добу окупанти завдали ударів по 41 населеному пункту Запорізької області

Одна людина загинула та ще троє дістали поранень унаслідок російських атак на Запорізьку область за минулу добу, протягом якої окупанти завдали 830 ударів по 41 населеному пункту регіону, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"Надійшло 136 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – йдеться і повідомленні, поширеному ранком неділі у Телеграм.

Зокрема, війська РФ здійснили 24 авіаудари по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Зарічному, Воздвижівці, Сонячному, Широкому, Тимошівці, Бойковому, Червоній Криниці, Микільському, Малій Токмачці, Єгорівці та Свободі.

Крім того, зафіксовано 599 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV, по Запоріжжю, Кушугуму, Біленькому, Долинському, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Воздвижівці, Добропіллю, Рибному, Варварівці, Білогір'ю, Прилуках, Цвітковому, Преображенці та Новоселівці.

Також, за інформацією ОВА, російські війська завдали дев'ять ударів із реактивних систем залпового вогню по Оріхову, Залізничному, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Ще 198 артилерійських обстрілів припали на Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Добропілля, Рибне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Прилуки, Білогір'я та Чарівне.