14 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 червня відзначають Всесвітній день донора крові, День працівників легкої промисловості, то Міжнародний день блогера, Міжнародний день ванни.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Єлисея.

День 1570 Російська агресія - Day 1570 Russian aggression

Всесвітній день донора крові

Відзначається щорічно відповідно до рішення Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я WHA 58.13. Цього дня у 1868 р. народився австрійський лікар К. Ландштейнер, який відкрив групи крові в людини.

Головна мета цього дня полягає в тому, щоб вшанувати добровольців, які безоплатно дають власну кров, розвивати програми донорства, залучити суспільство до добровільної здачі крові.

День працівників легкої промисловості

Відзначається щорічно в другу неділю червня відповідно до Указу Президента України від 09.06.1994 р. № 285/94.

Легка промисловість містить в собі 25 підгалузей: трикотажна, швейна, текстильна (основна), бавовняна, шкіряна, лляна, взуттєва тощо. В Україні формування легкої промисловості розпочалось у другій половині 19 сторіччя. Вже за століття цей вид промисловості став значущим для української економіки.

Легка промисловість - сукупність спеціалізованих галузей промисловості, що виробляють, головним чином, предмети масового споживання з різних видів сировини. Легка промисловість посідає одне з важливих місць у виробництві валового національного продукту і відіграє значну роль в економіці більшості країн. Здійснює як первинну обробку сировини, так і випуск готової продукції. Підприємства легкої промисловості виробляють також продукцію виробничо-технічного та спеціального призначення, що використовується в меблевій, авіаційній, автомобільній, хімічній, електротехнічній, харчовій та інших галузях промисловості, у сільському господарстві, у силових відомствах, на транспорті та в охороні здоров'я.

Міжнародний день блогера

Якщо вважати блогерство (ведення особистого щоденника) – професією, то Міжнародний день блогера можна назвати професійним святом. Міжнародний день блогера також відомий як InWeDay, відзначається 14 червня щороку.

Міжнародний день ванни

Саме завдяки наповненій ванні Архімед зміг зрозуміти як працює закон гідростатики. Вчені вирахували за допомогою астрономічного календаря, що це сталося за тиждень до початку липня.

Архімед зробив відкриття, коли приймав водні процедури у ванній.

Народилися в цей день:

290 років від дня народження Шарля Огюстена Кулона (1736-1806), французького фізика, військового інженера, винахідника основного закону електростатики - закону Кулона;

135 років від дня народження Євгена Михайловича Коновальця (1891-1938), українського державного, військового та політичного діяча, полковника Армії УНР, засновника УВО, засновника і першого голови ОУН (1929-1938), одного з ідеологів українського націоналізму, борця за незалежність України в ХХ ст.;

120 років від дня народження Павла Безсмертного (1906-1966), спортивного журналіста, редактора;

100 років від дня народження Едварда Михайловича Кунцевича (1926-1996), українського скульптора;

80 років від дня народження Валерія Олександровича Ямпольського (1946), українського фізика.

Ще цього дня:

1997 - На аукціоні "Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів "Бетмен" (1939) продали за $68 500;

2014 - Біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту;

2017 - У Лондоні загорілася 27-поверхова висотка, 12 людей загинули, близько 80 поранено, інші зникли безвісти.

Церковне свято

Святий Єлисей жив у IX столітті до нашої ери і був одним із великих пророків старозавітного Ізраїлю. Єлисей був покликаний Іллею, коли той накинув свій плащ на нього, що символізувало передачу пророчого служіння. Чоловік покинув родину і пішов за Іллею, став його вірним учнем і помічником.

Пророк Єлисей здійснив безліч чудес, які пізніше були записані в Книгах Царств (третій і четвертій). Він очистив воду в Єрихоні, наповнив олією вдовину посудину, зцілив неходячих і прокажених, і навіть після своєї смерті його мощі допомогли воскресити мертвого. Також передбачив падіння династій і зміни в Ізраїлі, а також перемоги і поразки в битвах.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола.

З прикмет цього дня:

Ясний день без вітру — до спекотного літа; хмарно чи дощ — чекайте на вологе літо; дме дуже сильний вітер — осінь буде холодною та буремною; пташки рано співають — літо триватиме довго і буде спекотним.

Вас також можуть зацікавити новини: Найближчими днями в Україні знову дощитиме, але дещо потеплішає