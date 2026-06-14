Інтерфакс-Україна
Події
06:56 14.06.2026

Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 402 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати

Сили оборони за добу ліквідували 1440 окупантів, п'ять танків, 57 артсистем, 14 бронемашин, 2132 БПЛА, а також 402 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 382 870 (+1 440) осіб, танків – 12 020 (+5) од, бойових броньованих машин – 24 753 (+14) од, артилерійських систем – 44 010 (+57) од, РСЗВ – 1 868 (+3) од, засоби ППО – 1 419 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 661 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 349 165 (+2 132) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 106 850 (+675) од, спеціальна техніка – 4 288 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1E1kit3g3k/

Теги: #генштаб #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:06 14.06.2026
Сили оборони відбили з початку доби 179 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 179 ворожих атак – Генштаб

21:51 13.06.2026
Зеленський: Без України Європі може бути надзвичайно складно протистояти безпековим викликам з боку РФ

Зеленський: Без України Європі може бути надзвичайно складно протистояти безпековим викликам з боку РФ

21:29 13.06.2026
Шведські винищувачі піднімалися для перехоплення російських літаків у Балтійському морі – ЗС Швеції

Шведські винищувачі піднімалися для перехоплення російських літаків у Балтійському морі – ЗС Швеції

08:37 13.06.2026
Близько 50 деталей у кожному "Шахеді" виготовлені в Китаї та Тайвані – Державний науково-дослідний інститут

Близько 50 деталей у кожному "Шахеді" виготовлені в Китаї та Тайвані – Державний науково-дослідний інститут

08:30 13.06.2026
Державний науково-дослідний інститут про Х-101: Україну атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому

Державний науково-дослідний інститут про Х-101: Україну атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому

03:36 13.06.2026
На фронті відбулось 193 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 193 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

02:43 12.06.2026
Сили оборони відбили з початку доби 199 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 199 ворожих атак – Генштаб

01:48 11.06.2026
На фронті відбулось майже 200 боїв за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось майже 200 боїв за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

21:27 03.06.2026
Втрати бюджетів країн Європи від споживання нелегальних тютюнових виробів сягнули EUR22,4 млрд у 2025р – дослідження

Втрати бюджетів країн Європи від споживання нелегальних тютюнових виробів сягнули EUR22,4 млрд у 2025р – дослідження

21:15 01.06.2026
Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

Юсов: Масштаби рекрутингу в РФ ледь покривають втрати на полі бою

ВАЖЛИВЕ

У Ірпені 47-річного чоловіка затримали за стрілянину в бік перехожих – поліція

Зеленський очікує від перемовин у Європі рішень щодо далекобійності, ППО та санкцій проти РФ

Зеленський: Без України Європі може бути надзвичайно складно протистояти безпековим викликам з боку РФ

Військові зможуть повернутися з СЗЧ в обраний підрозділ протягом 5 діб після подання рапорту – Міноборони

Зеленський: Відкриття першого переговорного кластера з ЄС матиме важливе політичне значення для України

ОСТАННЄ

Орбан переобраний лідером партії "Фідес" попри падіння її рейтингу та зростання підтримки опозиції

На пункті пропуску "Краківець" прикордонники виявили незадекларовану коштовну техніку на понад 1 млн грн – ДПСУ

Франція та Італія виступили проти ініціативи ЄС готувати торговельні угоди англійською мовою – ЗМІ

Литва, Польща та Франція готуються до навчань поблизу Сувальського коридору – ЗМІ

У Ірпені 47-річного чоловіка затримали за стрілянину в бік перехожих – поліція

Стармер повідомив Рютте про підготовку плану оборонних інвестицій до саміту НАТО в Анкарі – ЗМІ

Зеленський очікує від перемовин у Європі рішень щодо далекобійності, ППО та санкцій проти РФ

Зеленський і Трамп можуть одночасно взяти участь у робочій зустрічі саміту G7 у Франції – ЗМІ

ДПСУ повідомила про відновлення пропускних операцій на пункті "Паланка-Маяки-Удобне"

Трамп анонсував підписання угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки на неділю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА