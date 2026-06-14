Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 402 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1440 окупантів, п'ять танків, 57 артсистем, 14 бронемашин, 2132 БПЛА, а також 402 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 382 870 (+1 440) осіб, танків – 12 020 (+5) од, бойових броньованих машин – 24 753 (+14) од, артилерійських систем – 44 010 (+57) од, РСЗВ – 1 868 (+3) од, засоби ППО – 1 419 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 661 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 349 165 (+2 132) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 106 850 (+675) од, спеціальна техніка – 4 288 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1E1kit3g3k/