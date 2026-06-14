Інтерфакс-Україна
Події
05:01 14.06.2026

Орбан переобраний лідером партії "Фідес" попри падіння її рейтингу та зростання підтримки опозиції

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Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, у суботу переобраний лідером правлячої партії "Фідес", отримавши 729 голосів "за", повідомляє Bloomberg.

Він був єдиним кандидатом на посаду та здобув підтримку 729 делегатів, тоді як проти не було подано жодного голосу, зафіксовано вісім утримань.

Водночас, за даними останніх опитувань незалежних соціологів, підтримка "Фідес" знижується після поразки на квітневих виборах від опозиційної партії "Тиса", яку очолює чинний прем'єр Петер Мадяр і яка, за оцінками, майже втричі випереджає політичну силу Орбана за рівнем електоральної підтримки.

"Голосування показало збереження домінування колишнього прем'єр-міністра в межах його партії, навіть попри те, що підтримка серед загального електорату зменшилася, оскільки "Фідес" перейшла в опозицію після 16 років при владі. Будучи єдиним кандидатом, Орбан отримав 729 голосів "за", не отримавши жодного "проти" та вісім утримань", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-13/orban-retains-fidesz-leadership-despite-historic-election-loss

Теги: #угорщина #партія #вибори

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