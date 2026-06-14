Інтерфакс-Україна
Події
03:24 14.06.2026

На пункті пропуску "Краківець" прикордонники виявили незадекларовану коштовну техніку на понад 1 млн грн – ДПСУ

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У пункті пропуску "Краківець" прикордонники Карпатського загону виявили партію незадекларованих смартфонів iPhone 17 Pro Max, загальна вартість яких перевищує 1 млн грн, повідомили в Державній прикордонній службі України.

Перший випадок зафіксували під час огляду автомобіля, яким із Польщі до Львова прямувала жителька Львівщини. У конструктивних порожнинах панелі приладів прикордонники виявили 6 смартфонів iPhone 17 Pro Max. За словами водійки, техніку вона перевозила за грошову винагороду. Орієнтовна вартість вилучених пристроїв становить близько 450 тис. грн.

Ще 8 смартфонів iPhone 17 Pro Max було виявлено під час огляду іншого автомобіля, яким керувала громадянка України: "Телефони були приховані під верхнім одягом. Жінка також повідомила, що погодилася перевезти техніку через кордон за винагороду. Попередня вартість виявлених гаджетів – близько 600 тисяч гривень".

"Загалом вилучили 14 смартфонів орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень", – повідомили в Державній прикордонній службі України.

За фактами виявлених порушень складено відповідні протоколи, техніку вилучено та передано на склад митниці.

 

Джерело: t.me/DPSUkr/33450

Теги: #україна #дпсу #техніка #кордон

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