Інтерфакс-Україна
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02:07 14.06.2026

Франція та Італія виступили проти ініціативи ЄС готувати торговельні угоди англійською мовою – ЗМІ

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Франція та Італія виступили проти ініціативи Європейського Союзу щодо підготовки текстів торговельних угод виключно англійською мовою з метою пришвидшення переговорних процесів, заявляючи про конституційні обмеження та ризики для багатомовного характеру роботи інституцій ЄС, повідомляє Financial Times.

За даними видання, комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович запропонував готувати юридично-технічну "вичитку" нової торговельної угоди з Індонезією повністю англійською мовою з подальшим перекладом фінального тексту всіма 24 офіційними мовами ЄС.

Зазвичай процес узгодження торговельних угод триває до двох років, оскільки всі зміни мають бути погоджені та імплементовані всіма мовами ЄС. Запропонований підхід, за словами Шефчовича, має дозволити скоротити термін підготовки до одного року.

Він зазначає, що затримки у процесі укладання угод призводять до економічних втрат та відкладають отримання вигод від торговельних домовленостей.

Водночас Франція та Італія висловили заперечення, посилаючись на конституційні норми та принцип багатомовності. Французький чиновник заявив: "Це питання французької конституції. Франція не може бути пов'язана або взяти на себе зобов'язання щодо тексту, який не розроблений французькою мовою".

Однак, за даними джерел, серед держав-членів ЄС існує широка підтримка ідеї пришвидшення процедур укладання угод.

У Європейській комісії наголошують, що використання англійської мови на етапі юридично-технічного опрацювання є стандартною практикою міжнародних переговорів і не означає відмови від перекладу фінальних документів.

Джерело: https://www.ft.com/content/fa0545f4-3663-460b-b4ab-773bb3ce7294?syn-25a6b1a6=1

Теги: #ініціатива #мова #угоди #єс

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