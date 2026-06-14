Литва, Польща та Франція готуються до навчань поблизу Сувальського коридору – ЗМІ

Литва, Польща та Франція братимуть участь у міжнародних навчаннях "Gallant Boar 2026" поблизу Сувальського коридору, у зв'язку з чим у суботу на головних дорогах Литви очікується інтенсивний рух військової техніки під час переміщення підрозділів до районів навчань, повідомляє портал литовського національного телебачення і радіо LRT.

У збройних силах Литви зазначили, що під час навчань військові відпрацьовуватимуть спільні операції та посилюватимуть взаємодію між підрозділами.

Також передбачено вдосконалення навичок, необхідних для забезпечення швидкого та ефективного захисту Сувальського коридору.

"Міжнародні навчання "Gallant Boar 2026" відбудуться 16-26 червня. У них разом із військовими збройних сил Польщі та Франції тренуватимуться військові піхотної бригади "Жемайтия" та батальйону драгунів Великого князя Литви Бутігейдіса", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/2958295/salies-kariams-vykstant-i-pratybas-lenkijoje-keliuose-padauges-karines-technikos